Установка Windows 98 на VirtualBox, часть 4: Драйвера — где найти, скачать и как поставить?

Опубликовано автор squizzer 28 комментариев ↓

Содержание:

  1. Создание и настройка виртуальной машины
  2. Подготовка виртуального жесткого диска, установка Windows 98
  3. Установка Windows 98 в графическом режиме
  4. Драйвера — где найти, скачать и как поставить?

Операционная система уже установлена, но дико тормозит и не умеет отбщаться с устройствами, подключаемыми к usb (еще не видит сетевую карту, но на нее я драйвер пока не нашел). Итак, первым делом нужно скачать драйвера. Я тут подготовил образ с драйверами на видеокарту и usb-контроллер. Образ диска можно скачать по этой ссылке. К сожалению, на последних версиях VirtualBox драйвер видеокарты устанавливается с ошибками (судя по отзывам в комментариях, установка драйвера приводит к появлению черного экрана вместо рабочего стола), поэтому ставьте драйвер с осторожностью или в качестве эксперемента.

Образ скачали, подключаем его к виртуальной машине. Сделать это будет проще, чем мы делали в первой части этой статьи — смотрим на скриншот ниже слева. Нажимаем в меню нашей виртуальной машины — Устройства-&gt;Приводы оптических дисков-&gt;Выбрать образ оптического диска и выбираем только что скачанный образ. Далее переходим непосредственно к виртуализированной 98-й. Жмем правой кнопкой мыши на значке «Мой компьютер» И выбираем пункт меню «Свойства». Затем переходим на вкладку «Устройства», находим видеоадаптер «Стандартный адаптер PCI (VGA)», жмем уже на нем правой кнопкой и снова выбираем «Свойства»

Windows 98 VirtualBox

Windows 98 VitrualBox

Windows98 VirtualBox

В новом окне переходим к вкладке «Драйвер», находим кнопку «Обновить драйвер» и жмем ее. В следующем окне просто жмем кнопку «Далее». Следующим шагом в мастере выбираем пункт «Произвести поиск наилучшего драйвера для данного устройства (рекомендуется)» и жмем кнопку «Далее». Очередным шагом нам нужно выбрать, откуда мы будем устанавливать драйвер. Выбираем наш образ с диском (здесь он видится как физический оптический диск), заходим в папку «Uni», и жмем кнопку «ОК».

Windows 98 VirtualBox

Windows 98 VirtualBox

Windows 98 VirtualBox

Мастер обновления драйверов определяет нужный драйвер и мы просто жмем кнопку «Далее», а в последующем окне — «Готово». Теперь можно насладиться глубиной цвета в 32 бита и нормальными разрешением и скоростью работы гостевой системы (Windows 98). Система попросит перезагрузиться, соглашаемся, жмем ок и перезагружаемся.

Windows 98 VirtualBox

Windows 98 VirtualBox

Windows 98 VirtualBox

Теперь приступим к установке драйверов на юсб-концентратор. Для этого снова жмем правой кнопкой мыши на «Моем компьютере» и выбираем пункт «Свойства» в выпадающем контекстном меню. В «Устройствах» находим пункт «Другие устройства», разворачиваем его, находим «PCI Universal Serial Bus», жмем правой кнопкой и выбираем пункт «Удалить» контекстного меню. Система попросит нас подтвердить, что мы действительно задумали удалить устройство. Жмем кнопку «ОК» со спокойной совестью. Теперь все на том же диске (заходим в мой компьютер, диск D (по крайней мере, в моем случае, но у меня всего один раздел)), запускаем файлик nusb33r.

Windows 98 VirtualBox

Windows 98 VirtualBox

Windows 98 VirtualBox

Установщик спросит, точно ли все драйвера на устройства usb удалены. Не сомневаемся, жмем «Да». Далее драйвера установятся и компьютер снова потребуется перезагрузить.

Windows 98 VirtualBox

Windows 98 VirtualBox

Windows 98 VirtualBox

После перезагрузки можем спокойно использовать настроенную виртуальную машину. Со временем, возможно, разберусь и с сетевым контроллером, тогда еще немного обновлю и добавлю статью. Или это можете сделать Вы ;-). Удачных эксперементов!

 

28 Replies to “Установка Windows 98 на VirtualBox, часть 4: Драйвера — где найти, скачать и как поставить?”

  1. Здравствуйте!
    Я установил на свой компьютер через виртуальную машину Windows 98 в надежде заинсталировать, а потом и использовать CD диск с одной старенькой «обучалкой». Но гостевая ОС не видит CD-рома. Подскажите, пожалуйста, как быть

    Ответ

  2. После установки дров на видео, драйвер ругается на неправильный адаптер. Что делать не подскажите? И разрешения не устанавливаются.

    Ответ

      • У меня тоже самое: после установки Видео-драйвера а точне после перезагрузки только черный экран но слышны звуки(тоесть винда работает) что делать?

        Ответ

  7. Если есть возможность, сделайте видеозапись или скриншоты проблемы и скиньте адрес ролика или фотографий сюда в комменты, чтобы знать, от чего отталкиваться.

    Ответ

    • да нахрен скриншоты? все скриншоты у Вас на сайте — делали то же самое по установке драйвера видео;
      я так понимаю, для Windows 98 SE он не подходит?
      экран черный после перезагрузки (гостевая ОС), сама ОС работает;
      в сэйф-мод загружается нормально, все видно;
      virtualbox 5.2.8

      Ответ

      • Драйвер устанавливался именно на 98SE. Проблема скорее всего не в версии Windows 98, а в версии VirtualBox. При написании статьи мы использовали версию 4.x, если не ошибаюсь.

        Ответ

  8. Добрый день. Поставил Windows 98, установил драйверы (скачал с Вашего сайта, за что Вам огромное спасибо).
    Захожу в настройки экрана, в поле «область экрана» не могу передвинуть ползунок, что бы изменить размер экрана с «640на480 точек» на что-нибудь «большее» — 800на600 или 1024на768.
    Посоветуйте, как можно изменить размер экрана? VirtualBox 5.1.18r

    Ответ

  9. Спасибо за статью. Дрова на видео и USB поставились. Однако, USB флеши как не было так и нету. И что с ней теперь делать?

    Ответ

    • Встроенные дрова на флешки появились только в Windows 98SE. До этого на каждую флешку нужно было ставить свой драйвер с дискеты. Вывод, нужно искать установочный образ Win 98SE.

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  11. С сетевыми драйверами проблем нет, у меня выбрана в virtualbox эмуляция карточки PCINet-Fast III, в дистрибутиве винды98 под нее драйвера есть, интернет работает, только настраивать надо TCP/IP контроллера удаленного доступа, а не самой карты вроде, ну и браузер посвежее поставить.

    Ответ

  13. Здравствуйте, если установлена windows98 то usb-флешка никак не почитается, как жаль

    Ответ

    • Читайте статью внимательно — там как раз описано, как сделать так, чтобы Win98 научилась читать флешки. Это не так уж сложно.

      Ответ

  14. Бестолковые статьи, основные проблемы начинаются с того, что в вин 98 нельзя установить гостевые дополнения. А без этого и смысла во всех этих статьях нет.

    Ответ

    • Читайте статью внимательнее. Не все решается гостевыми дополнениями. В данном случае проблема решается сторонними драйверами, образ с которыми можно скачать по ссылке в статье.

      Ответ

  16. Здравствуйте. А я и сейчас сижу на win98. У меня она паралельно Win7 на компе стоит. За столько лет использования я нашёл драйвера для usb флэшек(сеть магазинов Никс в москве писала свои драйвера) к ней и драйвер ntfs for win 98 всё работает хорошо, только при вставке незнакомой флэшки надо опять указывать на свой драйвер. А так она работает намного быстрее win7 или win10(так как была на 80% написана на ассемблере), только виснет и современные вирусы от NT систем к ней не цепляются.

    Ответ

  17. https://www.youtube.com/watch?v=zWMJ3T8c2Us
    Вот хорошая англоязычная ссылка. на 11 или 12 минуте чувак рассказывает как ставить АС97 драйверы через создание файлов «изо». Без АС97 у меня был паршивый прерывистый звук в играх и программах.
    Мне помогло спустя три дня мучений)

    Ответ

  18. https://www.youtube.com/watch?v=zWMJ3T8c2Us
    Вот англоязыячная ссылка. чувак рассказывает как установить звуковой драйвер АС97. Для этого потребуется создать ИЗО файлы.
    Без АС97 в 98-м плохо и прерывисто работает звук, особенно в играх.

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