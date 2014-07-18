Установка Windows 98 на VirtualBox, часть 4: Драйвера — где найти, скачать и как поставить?

Содержание:
- Создание и настройка виртуальной машины
- Подготовка виртуального жесткого диска, установка Windows 98
- Установка Windows 98 в графическом режиме
- Драйвера — где найти, скачать и как поставить?
Операционная система уже установлена, но дико тормозит и не умеет отбщаться с устройствами, подключаемыми к usb (еще не видит сетевую карту, но на нее я драйвер пока не нашел). Итак, первым делом нужно скачать драйвера. Я тут подготовил образ с драйверами на видеокарту и usb-контроллер. Образ диска можно скачать по этой ссылке. К сожалению, на последних версиях VirtualBox драйвер видеокарты устанавливается с ошибками (судя по отзывам в комментариях, установка драйвера приводит к появлению черного экрана вместо рабочего стола), поэтому ставьте драйвер с осторожностью или в качестве эксперемента.
Образ скачали, подключаем его к виртуальной машине. Сделать это будет проще, чем мы делали в первой части этой статьи — смотрим на скриншот ниже слева. Нажимаем в меню нашей виртуальной машины — Устройства->Приводы оптических дисков->Выбрать образ оптического диска и выбираем только что скачанный образ. Далее переходим непосредственно к виртуализированной 98-й. Жмем правой кнопкой мыши на значке «Мой компьютер» И выбираем пункт меню «Свойства». Затем переходим на вкладку «Устройства», находим видеоадаптер «Стандартный адаптер PCI (VGA)», жмем уже на нем правой кнопкой и снова выбираем «Свойства»
В новом окне переходим к вкладке «Драйвер», находим кнопку «Обновить драйвер» и жмем ее. В следующем окне просто жмем кнопку «Далее». Следующим шагом в мастере выбираем пункт «Произвести поиск наилучшего драйвера для данного устройства (рекомендуется)» и жмем кнопку «Далее». Очередным шагом нам нужно выбрать, откуда мы будем устанавливать драйвер. Выбираем наш образ с диском (здесь он видится как физический оптический диск), заходим в папку «Uni», и жмем кнопку «ОК».
Мастер обновления драйверов определяет нужный драйвер и мы просто жмем кнопку «Далее», а в последующем окне — «Готово». Теперь можно насладиться глубиной цвета в 32 бита и нормальными разрешением и скоростью работы гостевой системы (Windows 98). Система попросит перезагрузиться, соглашаемся, жмем ок и перезагружаемся.
Теперь приступим к установке драйверов на юсб-концентратор. Для этого снова жмем правой кнопкой мыши на «Моем компьютере» и выбираем пункт «Свойства» в выпадающем контекстном меню. В «Устройствах» находим пункт «Другие устройства», разворачиваем его, находим «PCI Universal Serial Bus», жмем правой кнопкой и выбираем пункт «Удалить» контекстного меню. Система попросит нас подтвердить, что мы действительно задумали удалить устройство. Жмем кнопку «ОК» со спокойной совестью. Теперь все на том же диске (заходим в мой компьютер, диск D (по крайней мере, в моем случае, но у меня всего один раздел)), запускаем файлик nusb33r.
Установщик спросит, точно ли все драйвера на устройства usb удалены. Не сомневаемся, жмем «Да». Далее драйвера установятся и компьютер снова потребуется перезагрузить.
После перезагрузки можем спокойно использовать настроенную виртуальную машину. Со временем, возможно, разберусь и с сетевым контроллером, тогда еще немного обновлю и добавлю статью. Или это можете сделать Вы ;-). Удачных эксперементов!
Здравствуйте!
Я установил на свой компьютер через виртуальную машину Windows 98 в надежде заинсталировать, а потом и использовать CD диск с одной старенькой «обучалкой». Но гостевая ОС не видит CD-рома. Подскажите, пожалуйста, как быть
Для того, чтобы гостевая система увидела «живой» привод, настройте виртуальную машину по инструкции по ссылке http://squizzer.net/?p=2148
После установки дров на видео, драйвер ругается на неправильный адаптер. Что делать не подскажите? И разрешения не устанавливаются.
Какая версия VirtualBox и откуда брали драйвер?
Большое спасибо за статью!
Спасибо за помощь!
Спасибо за сборку драйверов.
Установил и чик только чёрный экран но сама операционная система работает что делать?!
А можно поподробнее? Где черный экран — в гостевой или основной системе? После каких действий?
У меня тоже самое: после установки Видео-драйвера а точне после перезагрузки только черный экран но слышны звуки(тоесть винда работает) что делать?
UPD: Но после 5 перезапусков и 1 завершения работы он все таки заработал
Если есть возможность, сделайте видеозапись или скриншоты проблемы и скиньте адрес ролика или фотографий сюда в комменты, чтобы знать, от чего отталкиваться.
да нахрен скриншоты? все скриншоты у Вас на сайте — делали то же самое по установке драйвера видео;
я так понимаю, для Windows 98 SE он не подходит?
экран черный после перезагрузки (гостевая ОС), сама ОС работает;
в сэйф-мод загружается нормально, все видно;
virtualbox 5.2.8
Драйвер устанавливался именно на 98SE. Проблема скорее всего не в версии Windows 98, а в версии VirtualBox. При написании статьи мы использовали версию 4.x, если не ошибаюсь.
Добрый день. Поставил Windows 98, установил драйверы (скачал с Вашего сайта, за что Вам огромное спасибо).
Захожу в настройки экрана, в поле «область экрана» не могу передвинуть ползунок, что бы изменить размер экрана с «640на480 точек» на что-нибудь «большее» — 800на600 или 1024на768.
Посоветуйте, как можно изменить размер экрана? VirtualBox 5.1.18r
Спасибо за статью. Дрова на видео и USB поставились. Однако, USB флеши как не было так и нету. И что с ней теперь делать?
Встроенные дрова на флешки появились только в Windows 98SE. До этого на каждую флешку нужно было ставить свой драйвер с дискеты. Вывод, нужно искать установочный образ Win 98SE.
Менять цвет и разрешение одновременно не рекомендуется
С сетевыми драйверами проблем нет, у меня выбрана в virtualbox эмуляция карточки PCINet-Fast III, в дистрибутиве винды98 под нее драйвера есть, интернет работает, только настраивать надо TCP/IP контроллера удаленного доступа, а не самой карты вроде, ну и браузер посвежее поставить.
а, ну может и так…
Здравствуйте, если установлена windows98 то usb-флешка никак не почитается, как жаль
Читайте статью внимательно — там как раз описано, как сделать так, чтобы Win98 научилась читать флешки. Это не так уж сложно.
Бестолковые статьи, основные проблемы начинаются с того, что в вин 98 нельзя установить гостевые дополнения. А без этого и смысла во всех этих статьях нет.
Читайте статью внимательнее. Не все решается гостевыми дополнениями. В данном случае проблема решается сторонними драйверами, образ с которыми можно скачать по ссылке в статье.
попробую на 98 se потом скажу что получилось
Здравствуйте. А я и сейчас сижу на win98. У меня она паралельно Win7 на компе стоит. За столько лет использования я нашёл драйвера для usb флэшек(сеть магазинов Никс в москве писала свои драйвера) к ней и драйвер ntfs for win 98 всё работает хорошо, только при вставке незнакомой флэшки надо опять указывать на свой драйвер. А так она работает намного быстрее win7 или win10(так как была на 80% написана на ассемблере), только виснет и современные вирусы от NT систем к ней не цепляются.
https://www.youtube.com/watch?v=zWMJ3T8c2Us
Вот хорошая англоязычная ссылка. на 11 или 12 минуте чувак рассказывает как ставить АС97 драйверы через создание файлов «изо». Без АС97 у меня был паршивый прерывистый звук в играх и программах.
Мне помогло спустя три дня мучений)
https://www.youtube.com/watch?v=zWMJ3T8c2Us
Вот англоязыячная ссылка. чувак рассказывает как установить звуковой драйвер АС97. Для этого потребуется создать ИЗО файлы.
Без АС97 в 98-м плохо и прерывисто работает звук, особенно в играх.