Установка Windows 98 на VirtualBox, часть 4: Драйвера — где найти, скачать и как поставить?

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Операционная система уже установлена, но дико тормозит и не умеет отбщаться с устройствами, подключаемыми к usb (еще не видит сетевую карту, но на нее я драйвер пока не нашел). Итак, первым делом нужно скачать драйвера. Я тут подготовил образ с драйверами на видеокарту и usb-контроллер. Образ диска можно скачать по этой ссылке. К сожалению, на последних версиях VirtualBox драйвер видеокарты устанавливается с ошибками (судя по отзывам в комментариях, установка драйвера приводит к появлению черного экрана вместо рабочего стола), поэтому ставьте драйвер с осторожностью или в качестве эксперемента.

Образ скачали, подключаем его к виртуальной машине. Сделать это будет проще, чем мы делали в первой части этой статьи — смотрим на скриншот ниже слева. Нажимаем в меню нашей виртуальной машины — Устройства->Приводы оптических дисков->Выбрать образ оптического диска и выбираем только что скачанный образ. Далее переходим непосредственно к виртуализированной 98-й. Жмем правой кнопкой мыши на значке «Мой компьютер» И выбираем пункт меню «Свойства». Затем переходим на вкладку «Устройства», находим видеоадаптер «Стандартный адаптер PCI (VGA)», жмем уже на нем правой кнопкой и снова выбираем «Свойства»

В новом окне переходим к вкладке «Драйвер», находим кнопку «Обновить драйвер» и жмем ее. В следующем окне просто жмем кнопку «Далее». Следующим шагом в мастере выбираем пункт «Произвести поиск наилучшего драйвера для данного устройства (рекомендуется)» и жмем кнопку «Далее». Очередным шагом нам нужно выбрать, откуда мы будем устанавливать драйвер. Выбираем наш образ с диском (здесь он видится как физический оптический диск), заходим в папку «Uni», и жмем кнопку «ОК».

Мастер обновления драйверов определяет нужный драйвер и мы просто жмем кнопку «Далее», а в последующем окне — «Готово». Теперь можно насладиться глубиной цвета в 32 бита и нормальными разрешением и скоростью работы гостевой системы (Windows 98). Система попросит перезагрузиться, соглашаемся, жмем ок и перезагружаемся.

Теперь приступим к установке драйверов на юсб-концентратор. Для этого снова жмем правой кнопкой мыши на «Моем компьютере» и выбираем пункт «Свойства» в выпадающем контекстном меню. В «Устройствах» находим пункт «Другие устройства», разворачиваем его, находим «PCI Universal Serial Bus», жмем правой кнопкой и выбираем пункт «Удалить» контекстного меню. Система попросит нас подтвердить, что мы действительно задумали удалить устройство. Жмем кнопку «ОК» со спокойной совестью. Теперь все на том же диске (заходим в мой компьютер, диск D (по крайней мере, в моем случае, но у меня всего один раздел)), запускаем файлик nusb33r.

Установщик спросит, точно ли все драйвера на устройства usb удалены. Не сомневаемся, жмем «Да». Далее драйвера установятся и компьютер снова потребуется перезагрузить.

После перезагрузки можем спокойно использовать настроенную виртуальную машину. Со временем, возможно, разберусь и с сетевым контроллером, тогда еще немного обновлю и добавлю статью. Или это можете сделать Вы ;-). Удачных эксперементов!